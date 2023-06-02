02 июня 2023, 17:15
Налоговая заблокировала счета компании мужа Риты Дакоты
ФНС заблокировала счета компании «Хайлайтс Медиа» мужа певицы Риты Дакоты
Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании «Хайлайтс Медиа», которая принадлежит мужу певицы Риты Дакоты Федору Белогаю. Об этом сообщил портал Super со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».
Причиной блокировки счетов стало непредоставление налоговой декларации. Компания Белогая занимается розничной торговлей по почте и в Интернете, также представляет услуги дополнительного образования детям и взрослым.
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Известно, что муж Дакоты вместе с самой певицей продают авторские онлайн-курсы — «Медиториум» и «Кипятокпитие». Во время практик участникам, оплатившим занятия, сообщают о пользе кипятка и помогают «проработать физическое и ментальное здоровье». По данным Super, стоимость каждого курса отдельно доходит до 500 тысяч рублей.
Недавно Дакота и Белогай узаконили свои отношения. Пышную свадьбу устраивать не стали. Они скромно расписались в МФЦ, где их подкараулила толпа фанатов. Сама артистка говорила, что собранные на празднование свадьбы деньги они направят на ремонт детского дома в Московской области.
В конце мая в Сети появилась информация о том, что ФНС также нагрянет к блогеру и телезвезде Ольге Бузовой. Специалисты проверят, использовала ли артистка мошеннические схемы для уклонения от уплаты налогов.
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