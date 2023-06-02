Знаменитости 02 июня 2023, 17:15 Налоговая заблокировала счета компании мужа Риты Дакоты ФНС заблокировала счета компании «Хайлайтс Медиа» мужа певицы Риты Дакоты Соцсети

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Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании «Хайлайтс Медиа», которая принадлежит мужу певицы Риты Дакоты Федору Белогаю. Об этом сообщил портал Super со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».

Причиной блокировки счетов стало непредоставление налоговой декларации. Компания Белогая занимается розничной торговлей по почте и в Интернете, также представляет услуги дополнительного образования детям и взрослым.

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Известно, что муж Дакоты вместе с самой певицей продают авторские онлайн-курсы — «Медиториум» и «Кипятокпитие». Во время практик участникам, оплатившим занятия, сообщают о пользе кипятка и помогают «проработать физическое и ментальное здоровье». По данным Super, стоимость каждого курса отдельно доходит до 500 тысяч рублей.

Недавно Дакота и Белогай узаконили свои отношения. Пышную свадьбу устраивать не стали. Они скромно расписались в МФЦ, где их подкараулила толпа фанатов. Сама артистка говорила, что собранные на празднование свадьбы деньги они направят на ремонт детского дома в Московской области.

В конце мая в Сети появилась информация о том, что ФНС также нагрянет к блогеру и телезвезде Ольге Бузовой. Специалисты проверят, использовала ли артистка мошеннические схемы для уклонения от уплаты налогов.