Знаменитости 12 апреля 2024, 10:37 Налоговая начала ликвидацию последнего бизнеса Ингеборги Дапкунайте в России Shot: ФНС начала ликвидацию последнего бизнеса актрисы Дапкунайте в России РИА «Новости»

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Федеральная налоговая служба начала ликвидацию последнего предприятия, принадлежащего актрисе Ингеборге Дапкунайте, — ООО «Скиллз Акэдеми». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Организация занималась образовательной деятельностью, включая обучение детей английскому языку, скорочтению, подготовкой к школе. Отсутствие отчетов с 2020 года побудило налоговую принять решение о ее закрытии.

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Дапкунайте принадлежит 50% акций, второй половиной владеет ее бывший муж, адвокат и ресторатор Дмитрий Ямпольский.

После начала специальной военной операции Дапкунайте переехала из России в Бельгию.

В Москве актриса жила в элитном жилом комплексе «Резиденция Бенилюкс», расположенном на Новорижском шоссе. Стоимость объектов в поселке варьируется от 150 миллионов до 1 миллиарда рублей.

Дапкунайте также продала квартиру на Никитском бульваре, однако не выписалась из нее и перестала выходить на связь с покупателями.