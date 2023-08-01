Знаменитости 01 августа 2023, 04:49 «Накопилось за годы». Актриса Артемьева извинилась перед детьми и внуками Актриса Людмила Артемьева публично извинилась перед детьми и внуками Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Заслуженная артистка России Людмила Артемьева решила публично извиниться перед своими детьми и внуками. Трогательную речь она зачитала во время премьеры фильма «Баба Яга спасает мир», сообщил Пятый канал.

Актриса напомнила, что Баба Яга, несмотря на негативный образ из сказок, способна творить добрые дела и полна любви. Однако, по словам самой Артемьевой, она не смогла уделить должного внимания своим детям и внукам.

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«Моя актерская стезя не давала посмотреть мне, как растут мои дети и внуки. Сейчас они сидят в зале. И я хочу им зачитать то, что у меня накопилось за многие годы», — сказала она.

Дети и внуки Артемьевой услышали от нее слова с пожеланиями успехов во всех начинаниях. Также знаменитость напомнила о важности быть человеком.

Фильм режиссера Карена Захарова «Баба Яга спасает мир» выйдет на российские экраны 3 августа. По сюжету школьник Сенька окажется в волшебном лесу, в котором скрываются темные силы. Здесь Баба Яга выступит на стороне добра и попытается защитить людей от злых сил.