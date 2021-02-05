Найшуллер рассказал о съемках клипа для Танкяна

Найшуллер уточнил, что съемки ролика происходили в сжатые сроки, так как музыканты тянули до последнего. В качестве локации выбрали МГТУ им. Баумана с официального разрешения администрации. Главной героиней стала актриса Саша Бортич.

«Не просто артист, а хороший артист, который еще положительно относится к творчеству», — прокомментировал продюсер.