Найк Борзов: Я уже год на карантине

Недавно Борзов записал новый трек «Слышу тьму», который исполняет вместе со своей дочерью Викторией. Музыкант рассказал в интервью изданию, что «последний год находился в плотном карантине, записывал пластинку и не общался практически ни с кем».

«И у меня, в принципе, ситуация такая — я сижу у себя в подвале в карантине и мучу то, что мутил весь прошлый год», — рассказал Борзов и уточнил, что его новый альбом «Капля крови Создателя» выйдет уже скоро.

Ранее российский хип-хоп исполнитель Тимати и его экс-возлюбленная певица Алекса встретились на съемках клипа «С чистого листа». По сюжету музыкального клипа Тимати и Алекса стали семейной парой, которая живет в съемной квартире. Спустя некоторое время жена решает уйти от мужа, а тот устраивается мойщиком автомобилей. Авторы предположили, что такая работа должна стать наказанием за самоуверенность героя.