Найдены тайные рукописи Принса. В них он «шеймил» Кэти Перри и Эда Ширана
В Миннесоте среди рукописных текстов и фотографий обнаружили заметки американского музыканта Принса, который скончался в своем доме в 2016 году. В этих записях певец критиковал музыкальную индустрию и радиостанции США, обвиняя их в попытке насильно «протолкнуть Кэти Перри и Эда Ширана в глубины души» слушателей. Об этом сообщило издание Daily Mail.
«Нам это не нравится, сколько бы раз они ни играли», — написал Принс в одной из своих заметок.
Так он отреагировал на то, что в эфирах музыкальных радиостанций довольно большую часть времени уделяли творчеству Кэти Перри и Эда Ширана.
По данным The Guardian’s Weekend, сейчас в поместье Принса изучают его огромный архив, чтобы получить прибыль.
Популярный американский музыкант умер в своем особняке Пейсли Парк в Миннесоте 21 апреля 2016 года. Причиной смерти стала случайная передозировка обезболивающего, которое музыкант принимал из-за сильных болей в тазобедренном суставе, от которых страдал долгие годы.