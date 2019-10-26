Найдены тайные рукописи Принса. В них он «шеймил» Кэти Перри и Эда Ширана

«Нам это не нравится, сколько бы раз они ни играли», — написал Принс в одной из своих заметок.

Так он отреагировал на то, что в эфирах музыкальных радиостанций довольно большую часть времени уделяли творчеству Кэти Перри и Эда Ширана.

По данным The Guardian’s Weekend, сейчас в поместье Принса изучают его огромный архив, чтобы получить прибыль.

Популярный американский музыкант умер в своем особняке Пейсли Парк в Миннесоте 21 апреля 2016 года. Причиной смерти стала случайная передозировка обезболивающего, которое музыкант принимал из-за сильных болей в тазобедренном суставе, от которых страдал долгие годы.