Актер Игорь Регнер, известный по роли в сериале «Штрафбат», скончался в воскресенье в возрасте 56 лет в палате интенсивной терапии Боткинской больницы. У него были многочисленные переломы. Об этом сообщил источник kp.ru.

«Пациент скончался в реанимации, не приходя в сознание», — сказал источник.

В конце июля его нашли с травмами в собственной квартире. Ему диагностировали тупую травму груди, множественные переломы ребер слева, перелом левой лучевой кости. Он около недели находился в коме на аппарате ИВЛ, и в последнее время врачи отказывались давать долгосрочные прогнозы.

Полицейские проводили проверку, собирали свидетельские показания, так как думали, что мужчину избили. Друзья артиста рассказали, что Регнера никто не трогал. Причиной травм стало падение с лестницы. Все дело в том, что организм актера сильно ослаб из-за химиотерапии.

Тогда медики диагностировали закрытые переломы и отправили лечиться домой. Но актеру становилось все хуже, началось воспаление легких, вспоминали друзья. В период лечения антибиотиками он был в сознании, общался с врачами и родственниками.

Зрителям он запомнится по ролям в фильмах и сериалах «Штрафбат», «Солдаты», «Любить по-русски — 2», «В круге первом».