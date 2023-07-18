Эксклюзив 18 июля 2023, 03:55 «Нахожу лайфхак и снимаю с бабушкой». Блогер Артур Кисловский рассказал, как набрал миллион подписчиков Блогер Артур Кисловский: набрать миллион подписчиков в TikTok мне помогли юмор и бабушка Телеканал «360»

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Артур Кисловский — один из самых популярных блогеров в стране. А когда-то он служил работал в Следственном комитете и жил в маленьком городке с населением всего 10 тысяч человек. Ведущая «360» Маруся Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» пообщалась с молодым человеком и узнала секрет, как набрать миллион подписчиков за три недели.

«У меня была переаттестация, мне надо было несколько месяцев посидеть дома, подождать, потому что начался ковид. Был февраль — 20 февраля, как сейчас помню, когда я все это начал снимать. А до этого даже не умел выкладывать Stories. Не умел, никогда этим не занимался, потому мне были запрещены соцсети», — рассказал блогер.

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Идеей заняться TikTok он поделился с друзьями и родственниками, но в ответ услышал, что у него ничего не получится, что самые крутые блогеры живут в Москве и вообще их более, чем достаточно.

«Я никого не слушал. Вообще, в целом, мне когда говорят — я хочу сделать наоборот. Мне до сих пор — друзья, родители — кто-то что-то говорит, но сделаю с точность все наоборот», — пояснил Кисловский.

Упрямство, а может быть и упорство, сыграли свое дело. Первые ролики блогер начал снимать со своей бабушкой.

«Приехал к бабушке в деревню. Начинал с TikTok. И думаю — надо что-то с юмором, мне нравится юмор, хочу что-то снимать. Начал искать идеи — на YouTube, абсурдные, видео. Какой-то нахожу лайфхак, снимаю с бабушкой его, перерабатываю в юмор. И все — прикольно, начало заходить. В первые сутки мы набрали 100 тысяч подписчиков. За 21 день мы сделали миллион», — рассказал молодой человек.

На самом деле, поделился секретом Кисловский, он изначально пошел по такому пути — чего не хватает в интернете. Молодой человек решил сыграть на разнице поколений, которая была ощутима во все времена. Поэтому его ролики с бабушкой буквально «взлетели». С этого, как считает блогер, и начался его настоящий успех.