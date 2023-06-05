Эксклюзив 05 июня 2023, 16:45 «Находится в надежных руках»: госпитализацию Федосеевой-Шукшиной объяснили плановым обследованием Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила о плановом обследовании актрисы РИА «Новости»

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Информационным шумом назвала сообщения СМИ об экстренной госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной дочь актрисы Ольга Шукшина. В беседе с «360» она подчеркнула, что мама проходит плановое обследование и находится в надежных руках.

Она подчеркнула, что находится в постоянном и круглосуточном контакте с актрисой и врачами.

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«Лидия Николаевна находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений. Она находится в надежных руках. Давайте не будем мешать профессионалам делать свое дело и не создавать информационный шум вокруг этого дела», — заявила Ольга Шукшина.

По данным Telegram-канала Baza, врачи одной из частных клиник заподозрили у 84-летней актрисы инсульт. Для подтверждения диагноза и проведения необходимого лечения, если он подтвердится, ее доставили в НИИ имени Склифосовского. Источник «360» подчеркнул, что сама актриса скорую себе не вызывала.