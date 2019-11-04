Сын российской актрисы Маргариты Тереховой объяснил, почему актриса не показывается на публике. 77-летняя женщина страдает болезнью Альцгеймера, и семья не хочет, чтобы зрители видели ее в таком состоянии.

«Мама лежит, молчит, нас не узнает. Иногда улыбается. Кушает пока еще хорошо. Сама погулять уже не может», — рассказал Александр в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

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По словам сына актрисы, Терехова выглядит «определенным образом». Ее состояние он охарактеризовал как стабильно тяжелое.

Александр сообщил, что они с сестрой делают все возможное для матери. Терехову ежедневно навещают родственники и знакомые, ей читают стихи, поют песни. Недавно ее клали в больницу для обследования.

Сын Тереховой поделился, что врачи предупреждают, что улучшения состояния точно не будет. Александр заявил, что сейчас актриса находится «в другом измерении». Но они прилагают все усилия, делают массаж и не обделяют актрису вниманием.

Маргарита Терехова является народной артисткой России, лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. За свою долгую актерскую карьеру она сыграла в десятках фильмов и театральных постановках. Среди ее самых известных ролей персонажи сериала «Д`Артаньян и три мушкетера», фильмов «Зеркало», «Монолог», «Собака на сене».