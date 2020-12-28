Прах звезды «Стартрека» 12 лет тайно находился на МКС

За 12 лет ему удалось облететь Землю больше 70 тысяч раз. Все это время о том, что на станции спрятаны останки актера, знали лишь несколько человек.

Родственники попросили предпринимателя и создателя игры Ultima Ричарда Гэрриотта пронести прах актера, заламинированный в его фотографию, на МКС. Бизнесмен во время поездки в роли космического туриста на станцию в 2008 году смог пронести фотокарточку с прахом и спрятать под внутренним покрытием модуля «Коламбус». Опасаясь, что его оштрафуют, он попросил родственников Джеймса Духана никому об этом не говорить.

«Ричард сказал, что лучше нам подождать и помалкивать обо всем этом. И вот уже прошло 12 лет. Меня очень тронуло то, что он согласился взять с собой прах, это очень много значило бы для моего отца. У папы было три страсти: космос, наука и поезда. Он всегда мечтал отправиться в космос», — рассказал сын Джеймса Крис.