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    28 декабря 2020, 20:31

    Прах звезды «Стартрека» 12 лет тайно находился на МКС

    Екатерина Шамина

    Прах исполнителя роли Скотти в «Стартреке» Джеймса Духана с 2008 года тайно хранился на Международной космической станции. Об этом сообщило издание The Times.
    Прах звезды «Стартрека» 12 лет тайно находился на МКС

    За 12 лет ему удалось облететь Землю больше 70 тысяч раз. Все это время о том, что на станции спрятаны останки актера, знали лишь несколько человек.

    Родственники попросили предпринимателя и создателя игры Ultima Ричарда Гэрриотта пронести прах актера, заламинированный в его фотографию, на МКС. Бизнесмен во время поездки в роли космического туриста на станцию в 2008 году смог пронести фотокарточку с прахом и спрятать под внутренним покрытием модуля «Коламбус». Опасаясь, что его оштрафуют, он попросил родственников Джеймса Духана никому об этом не говорить.

    «Ричард сказал, что лучше нам подождать и помалкивать обо всем этом. И вот уже прошло 12 лет. Меня очень тронуло то, что он согласился взять с собой прах, это очень много значило бы для моего отца. У папы было три страсти: космос, наука и поезда. Он всегда мечтал отправиться в космос», — рассказал сын Джеймса Крис.