Знаменитости 02 июля 2023, 04:59 Нагиев заменит Маслякова в роли ведущего КВН на время его болезни Шоумен Нагиев выступит ведущим КВН на время болезни Александра Маслякова Кинопоиск

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Шоумен Дмитрий Нагиев заменит Александра Маслякова в роли ведущего КВН на время его болезни. Об этом актер рассказал РИА «Новости».

Нагиев пояснил, что таких замен будет несколько.

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«Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я — первый из них», — сообщил шоумен.

Информация о замене Маслякова появилась в СМИ, потом ее подтвердили в соцсети на официальной странице КВН. Пресс-служба опубликовала афишу, из которой следует, что вести конкурс будет Нагиев.

Масляков перестал появляться на публике год назад, когда перестал вести КВН. В пресс-службе телевизионного творческого объединения «АМиК» («Александр Масляков и Компания») заверили, что нет поводов для беспокойства о здоровье мэтра.