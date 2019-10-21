Нагиев впервые в истории «Голоса» упал на колени перед участницей шоу

Екатерина Осипенко, участница слепых прослушиваний шоу «Голос», оказалась хорошо знакома со многими звездами российской эстрады в силу профессии. Екатерина — фониатр, много лет она работала с известными артистами в гастролях, помогая со здоровьем голосовых связок.

Осипенко мечтала петь с самого детства, однако родители настояли на карьере врача и ученого. Сейчас она решила исполнить свою мечту.

«Я просто это должна делать. Я иду с самыми лучшими мыслями, и я хочу, чтобы они все повернулись», — заявила она перед выходом на сцену.

Однако никто из судей не обернулся во время прослушивания. Они очень удивились, когда узнали ее.

«А я не обознался?» — удивился Шнур, потом в шутку поблагодарил судей, что они не обернулись — Осипенко должна была ехать в США с группой Ленинград на гастроли.

«Большое спасибо, что никто не повернулся, вы бы нас лишили фониатора», — со смехом сказал он.

Ранее стало известно, что в зале «Зарядье» выступили молодые певцы Большого театра и Ла Скала.