Нагиев признался, что столкнулся с дедовщиной во время службы в армии

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев столкнулся с дедовщиной во время службы в Советской Армии. Об этом он рассказал в интервью «Аргументам и фактам».

Годы службы он назвал «бесцельно потраченным временем».

«Может быть, именно это дало мне некую закалку. Но, вероятно, эту самую закалку можно получить в спорте, а еще лучше — в библиотеке или другими путями», — сообщил собеседник.

Нагиев вспомнил о том, как в армии на него «шли с табуретками и не только». «Спасло только владение боевыми искусствами», — добавил он.

Дедовщину он назвал «отвратительной вещью, которая унижает человеческое достоинство».

Он поздравил читателей с 23 февраля.

«Я желаю нашей армии никогда не участвовать в настоящих военных действиях, чтобы только мирное небо было над всеми нами. Я желаю нашей армии быть сытой, одетой», — дополнил он поздравление.

Дмитрий Нагиев родился в Ленинграде в 1967 году. В юности успешно занимался самбо и дзюдо под руководством Аркадия Ротенберга. После школы поступил в Ленинградский электротехнический институт, начал заниматься фарцовкой. После того как его задержали с валютой, отправился на срочную службу.