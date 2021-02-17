Нагиев оскорбил Лободу на детском «Голосе»

Ведущий шоу «Голос.Дети» Дмитрий Нагиев встал на защиту семилетней Алисы Щербань, выступление которой затмила вышедшая на сцену Светлана Лобода. Он назвал ее «пожилой певицей, пустившейся в пляс на костылях».

«Ты видела, чтобы еще на чьем-то выступлении пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях? Ни у кого этого не было, только у тебя. Это самое дорогое для нас, артистов», — попытался успокоить Алису за кулисами Нагиев.

Щербань никто из членов жюри шоу не выбрал, поэтому она выбыла из конкурса. Девочка во время слепых прослушиваний исполнила песню Литл Ричарда «Tutti Frutti».

В этом сезоне в жюри «Голос. Дети» пригласили Басту, Светлану Лободу и Егора Крида. Накануне актер Станислав Садальский раскритиковал Лободу за «костюмчик с разрезом» и предложил в следующем выпуске шоу «сесть в кресло голой».