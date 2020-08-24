Наджиев: Пугачева танком проехалась по Легкоступовой

Игорь Наджиев рассказал, что Легкоступова пропала после того, как «выстрелила». Он объяснил, почему так произошло. Все дело в Алле Пугачевой, заявил певец. Песни «Двое» и «В белых клавишах берез» были написаны для нее, но так как она долго думала, их отдали Валентине.

«И когда Паулс отдал эти песни Легкоступовой, она не смогла этого пережить и буквально танком проехалась по Вале. Дошло до того, что в конце 80-х на один из ее концертов приехали ребята из ОПГ. «Молодец, хорошо поешь! — сказали они. — Но ты понимаешь, что мы пришли тебе не это сказать. И ты понимаешь, кто нас прислал. Завтра мы ей скажем, что она не права. Ты не фанерщица и работаешь профессионально», — поделился Наджиев.



Напомним, 14 августа Валентина Легкоступова скончалась от черепно-мозговой травмы. Ранее ее дочь Анэтт Бриль отвезла ее в наркологическую клинику вместе с новоиспеченным супругом яхтсменом Юрием Фирсовым. По ее словам, на голове матери не было никаких следов насилия, единственное — все тело было в синяках, но Валентина успокоила дочь, сказав, что поскользнулась в ванной.