Надоели издевательства. Звезда «Сватов» решила уйти из сериала

Сериал «Сваты» может остаться без привычного зрителю персонажа. Сыгравший Митяя актер театра и кино Николай Добрынин задумался об уходе из проекта. Ему надоели постоянные издевательства над персонажем.

О том, что Добрынин больше не может сниматься в сериале, рассказал портал VistaNews. Его персонаж представлен как «неудачник, глупый подкаблучник и алкаш». Артист представлял свою роль комичной, но не настолько.

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Николай Добрынин на экране представал в разных амплуа. Он не предполагал, что образ «вечно побитой собаки» станет для него чуть ли не постоянным.

Похожая причина вынудила в четвертом сезоне покинуть шоу актера Анатолия Васильева, который исполнял роль Юрия Ковалева. Сам артист тогда признался, что устал «интеллигентно молчать», пока над ним подшучивал Федор Добронравов.

Сериал «Сваты» вышел в 2008 году. В 2013-м телезрители увидели его заключительный, шестой сезон. Выход седьмого запланирован на 2020 год. В одной из его серий главным героям предстоит оказаться в России XIX века.