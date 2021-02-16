«Надо выгонять»: Садальский заявил о профнепригодности Аксюты в «Голосе»

Российский актер Станислав Садальский, накануне раскритиковавший наставницу шоу «Голос. Дети» Светлану Лободу, обвинил остальных работников проекта в непрофессионализме, написало РИА ФАН.

Ранее артист написал в своем Instagram-аккаунте, что певица появилась на съемках в слишком откровенном наряде. Также он заподозрил, что знаменитость выпила алкоголь перед съемками. Садальский удивился, что его слова могли бы обидеть. Он не считает, что давал повод создателям шоу и Лободе обращаться в суд.

«А за что? У них не только Юрий Аксюта, музыкальный редактор, профнепригодный, у них еще юристы плохие. Сколько им отказывают? Надо музыкального редактора выгонять, это однозначно, прямо гнать», — подчеркнул Садальский.

Он повторил свои слова о том, что «у Лободы очень красивая грудь». При этом, как считает актер, детям на такое «смотреть нельзя». Станислав подчеркнул, что Светлана прекрасна, «просто ошиблась дверью» и попала не в ту студию. Как думает Садальский, певица нехорошо повела себя по отношению к маленькой исполнительнице, постоянно сбивая ее.

«Поэтому, глядя на танцующую Лободу, я подумал: это публичное одиночество и она бухая», — поделился мнением артист.

Он заключил, что это лишь его домыслы, которые могут не соответствовать реальности.