По словам Лозы, руководство отечественной медиасистемы никогда не интересовало мнение народа.

«Я думаю, надо менять систему. Раньше Кобзон пел для представителей народа. Тех же столяров, сделавших рекордную плавку, или давших рекордный урожай хлеборобов», — напомнил собеседник информагентства.

Сейчас же, по мнению Лозы, ситуация изменилась. Одни артисты поют для других и наоборот.

«Это своя тусовка. Свой междусобойчик, не имеющий никакого отношения к остальной стране», — резюмировал певец.