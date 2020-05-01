Надежду Бабкину выписали из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина выздоровела и выписалась из больницы. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Дорогие мои! Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту», — написала певица.

Сейчас она находится дома. Артистка отметила, что порой высокий уровень системы здравоохранения в Москве воспринимается россиянами как данность и они порой даже не говорят «простое человеческое спасибо тем людям, которые эту систему создали и ежедневно совершенствовали на протяжении многих лет».

В апреле Надежда Бабкина попала в больницу с двусторонней пневмонией. Тест на коронавирус дал отрицательный результат. Какое-то время певица провела в искусственной коме.

Ранее сообщалось, что водитель артистки и вся его семья заразились коронавирусом.