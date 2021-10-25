«Надежда вся на русский „авось“ идет» Лев Лещенко предположил, почему некоторые россияне не торопятся вакцинироваться

В России в последние дни фиксируются рекордные цифры по заболеваемости и смертности от коронавируса. По словам советского и российского певца Льва Лещенко, наши сограждане привыкли все делать на «авось», поэтому не спешат вакцинироваться. Об этом написал сайт NEWS.ru.

«У нас в России это все компанейщина, русский человек устал от нее, нужны реальные способы разговора, и жестокого разговора. Я считаю, что только средствами принуждения можно русского человека заставить что-то сделать, а компанейщина у нас никогда не проходила, — сказал Лещенко.

Артист призвал власти действовать так, как действуют в Западных странах. По его словам, там в период локдауна закрывается абсолютно все, а граждане ответственно подходят к процедуре вакцинации из-за жестких ограничений.

«К сожалению, у нас как был «авось» русский, так и остается до сих пор. Надежда вся на русский «авось» идет. Надо брать опыт со стран, которые преодолели все это — с Германии, Венгрии, Италии. Я вижу, как ведет себя западное общество по отношению к своему здоровью и как ведет себя наша публика. Но это мое личное мнение, я не могу давать никаких инструкций, я просто исхожу из своего мироощущения», — заключил артист.