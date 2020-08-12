Надежда Сысоева из Comedy Woman запланировала операцию

Артистка уточнила, что ее зрение ухудшилось во время самоизоляции. Это произошло, потому что Сысоева проводила много времени за просмотром видео.

«Я все чуть не испортила», — пожаловалась актриса.

Она рассказала, что теперь намерена сделать операцию по коррекции зрения.

Ранее испанский актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом, об этом он сообщил на своей странице в Instаgrаm. Бандерас признался подписчикам, что 10 августа, в день своего юбилея, получил положительный результат теста на коронавирус. Поэтому свое 60-летие актер отметит на карантине.

Помимо этого Бандерас отметил, что чувствует небольшую усталость, а в остальном его самочувствие в норме. Актер планирует заняться на самоизоляции творчеством, а также хорошенько отдохнуть и снова начать строить планы на будущее.

Также коронавирусом заразилась певица Рита Дакота. У нее коронавирус обнаружили аж с третьей попытки.