Надежда Бабкина сфотографировалась на полу в лифте

На 70-летней артистке стильный черно-красный комплект из красной рубашки с воротником, жилетки и брюк. Поклонники написали большое количество комплиментов под этим фото, подчеркнув, что женщина выглядит эффектно: «Надежда, Вы молодец!», «Супер, без комплексов», «Отличное чувство юмора», «Огненная».

В настоящий момент Бабкина регулярно посещает репетиции в театре «Русская песня» и снимается в программе «Модный приговор», которая выходит каждый день. Помимо прочего, певица нередко выходит в свет.

Недавно почитатели таланта артистки стали замечать, что молодой муж Евгений Гор не появляется с Бабкиной на публичных мероприятиях. Знаменитость в автобиографической книге «Модная народная» объяснила, что 40-летний супруг утратил интерес к публичности. Женщина призналась, что ее муж тяжело переносит хейт, поводом для которого нередко становится их неравный брак.