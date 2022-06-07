Надежда Бабкина предложила провести фестиваль «Песни России» в Казани

Народная артистка России Надежда Бабкина предложила провести фестиваль-марафон «Песни России» в 2023 году в Казани. Эта идея встретила одобрение со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова, написало РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Фестиваль-марафон «Песни России» направлен на сохранение национальных музыкальных традиций и взаимодействие культур различных народов. Певица Надежда Бабкина является его художественным руководителем.