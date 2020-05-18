Надежда Бабкина появилась на съемочной площадке после госпитализации

О восстановлении рабочего режима Васильев рассказал на личной странице в Instagram.

«Пережив все неприятности, мы снова выходим в эфир прежним составом! Новые выпуски программы „Модный приговор“ смотрите уже с 19-го мая!» — заметил историк моды.

Интернет-пользователей такая новость порадовала. В комментариях они решили поделиться своими эмоциями: «Очень рады за вас!!! Значит будем жить!!!», «Ура!!! Ждем с Радостью!!! Доброго здоровья и Вдохновения!!!»

В начале апреля Васильева доставили больницу Коммунарки. Медики поставили ему диагноз пневмония. В то же время Бабкину госпитализировали с аналогичным диагнозом. Около недели артистка находилась в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких.

Певицу выписали из больницы 1 мая. Однако она до сих пор не может увидеться со своим сожителем Евгением Гором и сыном. Концертный директор знаменитости Сергей Горох подчеркнул, что самочувствие у Бабкиной хорошее.