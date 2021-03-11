Надежда Бабкина поделилась собственным рецептом блинов

Народная артистка России, художественный руководитель театра «Русская Песня» Надежда бабкина в разговоре с «360» подчеркнула, что Масленица является одним из самых ее любимых праздников. Она решила поделиться любимым рецептом блинов.

Певица сообщила, что он довольно простой, но есть свой секрет — надо хорошо прокалить сковородку и тщательно смазать ее маслом, чтобы блины не прилипали.

«Я добавляю кефира, безглютеновую муку, как следует взбалтываю. Добавляю чуть-чуть ванильного сахара, чуть-чуть соли, символически обычного сахара — вроде бы есть, а вроде бы нет. Все это взбалтываю. Сковорода разогрета — желательно чугунная — намазываю ее маслом и половником заливаю тесто. Через долю минуты переворачиваю блин и повторяю», — рассказала она.

По мнению Надежды Бабкиной, начинку для блинов можно делать любую. Творожную или рыбную, мясную, со сметаной или вареньем.

«Но и без начинки они получатся очень вкусными», — подчеркнула певица.

Ранее Надежда Бабкина сообщила, что решила стать народной певицей потому, что ее поразило широкое празднование Масленицы в детстве.