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    11 марта 2021, 02:25

    Надежда Бабкина поделилась собственным рецептом блинов

    Анастасия Кукова

    Народная артистка России, художественный руководитель театра «Русская Песня» Надежда бабкина в разговоре с «360» подчеркнула, что Масленица является одним из самых ее любимых праздников. Она решила поделиться любимым рецептом блинов.

    Надежда Бабкина поделилась собственным рецептом блинов

    Певица сообщила, что он довольно простой, но есть свой секрет — надо хорошо прокалить сковородку и тщательно смазать ее маслом, чтобы блины не прилипали.

    «Я добавляю кефира, безглютеновую муку, как следует взбалтываю. Добавляю чуть-чуть ванильного сахара, чуть-чуть соли, символически обычного сахара — вроде бы есть, а вроде бы нет. Все это взбалтываю. Сковорода разогрета — желательно чугунная — намазываю ее маслом и половником заливаю тесто. Через долю минуты переворачиваю блин и повторяю», — рассказала она.

    По мнению Надежды Бабкиной, начинку для блинов можно делать любую. Творожную или рыбную, мясную, со сметаной или вареньем.

    «Но и без начинки они получатся очень вкусными», — подчеркнула певица.

    Ранее Надежда Бабкина сообщила, что решила стать народной певицей потому, что ее поразило широкое празднование Масленицы в детстве.