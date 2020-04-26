Надежда Бабкина передала всем привет из Коммунарки. Она продолжает лечиться от пневмонии

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина продолжает лечение от пневмонии, но настроение у нее хорошее. Она передала всем большой привет через своего концертного директора.

«Настроение хорошее, позитивное. Она передала всем большой привет. Договорились быть на связи», — сказал ТАСС директор артистки и телеведущей Сергей Горох.

Горох рассказал, что Бабкина сама позвонила ему несколько дней назад, интересовалась делами театра. Он ей сообщил, что до 1 мая все находятся на самоизоляции, массовые мероприятия отменены.

Надежду Бабкину госпитализировали 1 апреля. Представитель Бабкиной Александр Велор объявил, что у артистки пневмония, тест на коронавирус дал отрицательный результат. На какое-то время Бабкину вводили в медикаментозную кому, но сейчас она в обычном стационаре, ее состояние стабильное.

За сутки до госпитализации Бабкина участвовала в съемках «Модного приговора». Две недели назад в медицинский центр Коммунарки госпитализировали и ее соведущего Александра Васильева. Сейчас он уже поправился и выписался.