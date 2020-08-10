«Надеюсь на лучшее и нос не вешаю». Риту Дакоту госпитализировали с коронавирусом

«Приехала бригада <…>, обследовали меня, сказали, что очень мало кислорода в крови. <…> Надеюсь на лучшее и нос не вешаю», — поделилась артистка.

По данным издания, третьего августа Дакота сообщила, что ее тест на коронавирус оказался положительным. Диагноз не подтвердился у остальных членов ее семьи.