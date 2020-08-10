10 августа 2020, 20:55
«Надеюсь на лучшее и нос не вешаю». Риту Дакоту госпитализировали с коронавирусом
Певица Рита Дакота на своей странице в Instagram рассказала, что после заражения коронавирусом ее срочно госпитализируют, так как ее состояние ухудшилось. Об этом сообщил портал News.ru.
«Приехала бригада <…>, обследовали меня, сказали, что очень мало кислорода в крови. <…> Надеюсь на лучшее и нос не вешаю», — поделилась артистка.
По данным издания, третьего августа Дакота сообщила, что ее тест на коронавирус оказался положительным. Диагноз не подтвердился у остальных членов ее семьи.