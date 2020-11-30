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    30 ноября 2020, 12:52

    «Надеюсь и верю»: Барановская заявила о желании вновь стать матерью

    Полина Петрова

    Российская телеведущая Юлия Барановская опубликовала по случаю Дня матери новый пост в своем Instagram-аккаунте. Она призналась, что мечтает о пополнении, пишет сайт «Утро.ру».
    «Надеюсь и верю»: Барановская заявила о желании вновь стать матерью

    Мать троих детей подчеркнула, что самым лучшим событием в ее судьбе является рождение наследников. Знаменитость поздравила всех мам с праздником.

    «Надеюсь и верю, что стану мамой еще раз. Мамочки, дорогие с праздником вас», — обратилась Барановская к своей аудитории.

    Тем, у кого еще нет детей, ведущая пожелала, чтобы «это чудо обязательно случилось» в их жизни. Эти слова она написала под личным фото со своими детьми. Подписчики оставили множество комментариев с комплиментами Юлии и ее наследникам: «Какая Юля классная и дети прекрасные! Сильная, уверенная, самодостаточная, умная, мудрая девушка!».

    Накануне сообщалось, что Барановская собирается обжаловать решение суда по иску об алиментах от бывшего гражданского мужа, футболиста Андрея Аршавина.