«Надеюсь и верю»: Барановская заявила о желании вновь стать матерью

Мать троих детей подчеркнула, что самым лучшим событием в ее судьбе является рождение наследников. Знаменитость поздравила всех мам с праздником.

«Надеюсь и верю, что стану мамой еще раз. Мамочки, дорогие с праздником вас», — обратилась Барановская к своей аудитории.

Тем, у кого еще нет детей, ведущая пожелала, чтобы «это чудо обязательно случилось» в их жизни. Эти слова она написала под личным фото со своими детьми. Подписчики оставили множество комментариев с комплиментами Юлии и ее наследникам: «Какая Юля классная и дети прекрасные! Сильная, уверенная, самодостаточная, умная, мудрая девушка!».

Накануне сообщалось, что Барановская собирается обжаловать решение суда по иску об алиментах от бывшего гражданского мужа, футболиста Андрея Аршавина.