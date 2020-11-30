«Надеюсь и верю»: Барановская заявила о желании вновь стать матерью
Мать троих детей подчеркнула, что самым лучшим событием в ее судьбе является рождение наследников. Знаменитость поздравила всех мам с праздником.
«Надеюсь и верю, что стану мамой еще раз. Мамочки, дорогие с праздником вас», — обратилась Барановская к своей аудитории.
Тем, у кого еще нет детей, ведущая пожелала, чтобы «это чудо обязательно случилось» в их жизни. Эти слова она написала под личным фото со своими детьми. Подписчики оставили множество комментариев с комплиментами Юлии и ее наследникам: «Какая Юля классная и дети прекрасные! Сильная, уверенная, самодостаточная, умная, мудрая девушка!».
Накануне сообщалось, что Барановская собирается обжаловать решение суда по иску об алиментах от бывшего гражданского мужа, футболиста Андрея Аршавина.