«Надеюсь, что это фейк». Разин признался, что не может поверить в смерть Шатунова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в комментарии «360» признался, что не может поверить в новости о том, что Юрий Шатунов скончался в больнице Домодедова. По его словам, о том, что певец ушел из жизни, он узнал сегодня от журналистов.

«Мне звонили сегодня журналисты. Я надеюсь, что это все-таки фейк какой-то. Ужас какой-то. Не могу пока никак это не прокомментировать, я надеюсь, что это все-таки неправда», — сказал Разин.

Данные о том, что Шатунов умер в возрасте 48 лет, появились сегодня в ряде СМИ и Telegram-каналах. По предварительным данным СМИ, артист умер в машине скорой помощи после обширного инфаркта.