Над мечтой Бузовой спеть гимн России посмеялись в Сети

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что хочет исполнить гимн России — спеть его на Параде Победы или международных соревнованиях. В Сети ее мечту оценили не все.

Планами на будущее Бузова поделилась в Instаgrаm со своими подписчиками. Воплотить свою идею в жизнь певица мечтает «на одном из больших событий».

«Это может быть что угодно: чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы! Пусть в этой моей мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к Родине», — сказала поп-исполнительница.

Бузова подчеркнула, что ей «не стыдно наперекор всем сказать, что я горжусь и люблю Россию».

Желание артистки вызвало противоречивые отклики. Некоторые подписчики попросили ее доказывать любовь к Родине, «не позоря гимн».

«Боже, храни Россию от исполнения таких мечт», — написали в комментариях. Многие ограничились коротким «не надо», «не дай бог», «только не это». Кто-то добавил, что «для этого нужен голос».

«Надеюсь, под фанеру? Если в живую, то многие могут не пережить. Особенно люди с музыкальным слухом», — резюмировали в Сети.