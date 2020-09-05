Участник группы «Ласковый май» Александр Прико умер в Петербурге. Перед этим скончался другой певец — Сергей Вязовский. Продюсер музыкального коллектива Андрей Разин признался, что задумался о злом роке.

«Конечно, начинаешь думать о злом роке, когда из четырех человек „золотого состава“ двое умирают. Но я не хочу в это верить и буду говорить о печальном стечении обстоятельств», — заявил Разин в интервью «Собеседнику».

Продюсер подчеркнул, что сейчас по тем или иным обстоятельствам не стало уже восьми участников «Ласкового мая».

В конце августа стало известно о госпитализации Александра Прико. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. По словам его жены, сначала у певца заподозрили коронавиурс из-за кашля и боли в груди. Но во время обследования выяснилось, что музыкант страдает онкологическим заболеванием. Бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 2 сентября сообщил о смерти Прико.

Прико играл на клавишах в основном составе «Ласкового мая» с 1989 года. Экс-солист группы «Фристайл», продюсером которой также был Разин, Сергей Вязовский умер 1 сентября. Музыкант пять лет провел в вегетативном состоянии после того, как у него остановилось сердце.