«Начинаешь думать о злом роке»: Разин — о смерти солистов «Ласкового мая»
«Конечно, начинаешь думать о злом роке, когда из четырех человек „золотого состава“ двое умирают. Но я не хочу в это верить и буду говорить о печальном стечении обстоятельств», — заявил Разин в интервью «Собеседнику».
Продюсер подчеркнул, что сейчас по тем или иным обстоятельствам не стало уже восьми участников «Ласкового мая».
В конце августа стало известно о госпитализации Александра Прико. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. По словам его жены, сначала у певца заподозрили коронавиурс из-за кашля и боли в груди. Но во время обследования выяснилось, что музыкант страдает онкологическим заболеванием. Бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 2 сентября сообщил о смерти Прико.
Прико играл на клавишах в основном составе «Ласкового мая» с 1989 года. Экс-солист группы «Фристайл», продюсером которой также был Разин, Сергей Вязовский умер 1 сентября. Музыкант пять лет провел в вегетативном состоянии после того, как у него остановилось сердце.