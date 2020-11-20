Началось прощание с режиссером Романом Виктюком. Онлайн-трансляция

В Москве началась церемония прощания с народным артистом и режиссером Романом Виктюком. Он скончался 17 ноября в возрасте 84 лет. Виктюк много лет страдал от рака, попал в больницу с COVID-19, а причиной его смерти стала тромбоэмболия.

Траурное мероприятие, онлайн-трансляцию которого ведет «360», решили провести в Театре Романа Виктюка на Стромынке. Формат прощания сделали открытым.

Роман Виктюк снял за свою жизнь десятки картин и поставил более ста спектаклей на сценах МХАТа, в Театре Моссовета, «Сатириконе» и собственном театре, который открыл в 1990 году и где собрал труппу из лучших артистов.

Коллеги тяжело восприняли новость об уходе Виктюка, назвав его создателем «самобытной страницы в истории российского театра». Режиссеру предложили поставить памятник перед его театром.