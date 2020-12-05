Началось прощание с актером Борисом Плотниковым. Прямая трансляция
Гражданская панихида, онлайн-трансляцию которого ведет «360», проходит на основной сцене МХТ в Камергерском переулке. В 13:00 состоится отпевание в храме Николая Чудотворца на Рябиновой улице. Похоронят Плотникова на Троекуровском кладбище.
Борис Плотников за свою жизнь снялся в десятках кинокартин, играл в театре, работал театральным педагогом.
Коллеги тяжело восприняли новость об уходе Плотникова. Народный артист РФ Эрнст Романов, знавший актера много лет, считал его «чудо-человеком» и «великолепным слушателем». Артисты снимались вместе в картине Дмитрия Месхиева «Гамбринус». А советский и российский режиссер Владимир Бортко назвал Плотникова замечательным актером. Он работал вместе с актером только над «Собачьим сердцем», но навсегда запомнил его игру.