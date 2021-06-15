«На злобу дня». Харламов посмеялся над скандалом с Бузовой в Instagram

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев довел телеведущую и певицу Ольгу Бузову до слез. Ситуация вызвала общественный резонанс и не осталась незамеченной. На случившееся отреагировал юморист Гарик Харламов, написало издание «Дни.ру».

Комик выложил в Instagramвидеонарезку. Под публикацию Харламов написал: «На злобу дня». В видео смонтированы слова Бузовой и якобы ответы Черчесова. Певица спрашивает, почему сборная России испугалась бельгийцев и призывает ничего не бояться и идти вперед. На что Черчесов отвечает: «Все, спасибо. Ждем 16-го».

Ролик собрал более двух миллионов просмотров. Подписчики Харламова разразились множеством комментариев. Кто-то посоветовал после МХАТа взять Ольгу в сборную. Один из подписчиков заявил, что уже ждет Бузову в Comedy и посоветовал пригласить Губерниева.

«Вот зачем таких „спецов“ звать на центральное ТВ? Она уже в каждой бутылке затычка», — отметил один из пользователей социальной сети.