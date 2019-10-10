«На здоровье!» Конор Макгрегор записал рекламу виски для России

Ирландский боец смешанных боевых искусств, Конор МакГрегор снял специальную рекламу для российских фанатов своей марки виски. Также он пообещал приехать в Москву.

Ролик начинается со слов: «На здоровье, Россия!»

«Россия, Рroper Whiskey приземлилось. Увидимся, ребята, в Москве!»

Однако, когда именно Макгрегор посетит российскую столицу, неизвестно. Зато он не устает выставлять в Stories фото людей, которые уже купили его виски. Скриншоты он сопровождает одобрительными комментариями.

Источник фото: Instagram

«Твой отец вырастил хорошего сына! Поздравляю с рождением младшего брата, Альфи!» — отреагировал Конор на снимок маленького мальчика, который сфотографировался в супермаркете с бутылкой виски в руках.

Между тем уже 11 октября Макгрегор предстанет перед окружным судом Дублина. Дело в том, что еще весной 2019 года он ударил пожилого мужчину в одном из местных пабов. Спортсмену не понравилось то, что ирландец отказался с ним выпить.