Певица Салтыкова раскрыла потраченную сумму на свою популярность

Известная российская певица Ирина Салтыкова заявила, что стала популярной всего за одну неделю после показа ее клипа на телевидении. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Певица отметила, что в свою раскрутку она вложила минимальное количество денег. Она заплатила за песню, потратила средства на съемки клипа и заплатила 10 тысяч долларов за то, чтобы ролик показали на телевидении.

«Чтобы было понятно, почему это маленькая сумма. Андрей Губин в этот же день, в этот же момент принес 100 тысяч для раскрутки своего клипа, а я 10 тысяч», — поделилась певица.

Салтыкова подчеркнула, что все деньги она заработала сама. Деньги на раскрутку клипа она передала компании «АРС», которая тогда снимала музыкальные программы для российских телеканалов.

«27 августа у меня был первый эфир, а в начале сентября я уже работала на дискотеке в Москве», — отметила исполнительница.

Салтыкова не назвала песню, на которую сняла клип. Но, скорее всего, речь идет о видео на композицию «Серые глаза» после которой певице поступили предложения о записи первого ее в жизни альбома.