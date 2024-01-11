Знаменитости 11 января 2024, 05:28 «На связках узлы». Градский заявил, что Пугачева лишилась голоса и не может петь с 1986 года Градский заявил, что Пугачева не может долго петь с 1986 года из-за алкоголя РИА «Новости»

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Журналист и близкий друг покойного певца Александра Градского Евгений Додолев хотел выпустить книгу о музыканте к его 75-летию в 2024 году, однако проект не удалось реализовать из-за смерти артиста. Хоть произведение не вышло, некоторые материалы из него остались. Ими публицист поделился с aif.ru.

В беседе с Додолевым Градский откровенно критиковал некоторых представителей шоу-бизнеса. Особенно он осуждал певицу Аллу Пугачеву. По его мнению, талант звезды переоценили и в последние годы у артистки почти не было голоса.

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«Самая штука заключается потрясающая, знаешь, в чем? В том, что при этом при всем человек не поет с 1986-го года. На связках у нее узлы. Она не может петь. У нее диапазон — одна октава. Все. Она не может ничего спеть и записать», — привел Додолев аудифайл с диктофона, записанный ранее во время беседы с Градским.

В интервью певец заявил, что Пугачева пыталась «выезжать» с помощью былой славы. В музыкальное общество вокалистка больше ничего не вносила. Когда журналист спросил у друга, почему Алла Борисовна лишилась голоса, тот предположил, что дело в алкоголе.

«Ответ был лаконичным: „Это шампанское после концерта“. Сказал, что к потере вокала привело „неразумное отношение Пугачевой к своему аппарату вокальному“», — рассказал Додолев.

Ранее экс-ведущий программы «Утренняя почта» Юрий Николаев заявил, что Алла Пугачева могла уехать из России по вине ее супруга шоумена Максима Галкина*. Комик пытается влиять на решения жены и навязывает ей свои интересы.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.