Фронтмен Metallica впервые покажется на публике после реабилитации

Группа Metallica была вынуждена отменить несколько концертов осенью 2019 года из-за того, что Хэтфилду потребовалась реабилитация. Сообщалось, что она нужна ему после «борьбы с зависимостью», длящейся много лет.

После отмены концертов, Джеймс Хэтфилд держался в стороне от любых публичных мероприятий. Свое вынужденное затворничество он намерен прервать 30 января, выступив в автомобильном музее Petersen, который расположен в Лос-Анджелесе.

Хэтвилд встретится с поклонниками Metallica, а также поучаствует в аукционе. Ценителям музыки и коллекционерам представится возможность приобрести две гитары фронтмена популярной рок-группы.