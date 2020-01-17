    17 января 2020, 04:53

    Фронтмен Metallica впервые покажется на публике после реабилитации

    Светлана Степанова

    Американский рок-музыкант Джеймс Хэтфилд готовится к публичному выступлению. Его появление на автомобильной выставке в конце января будет первым после длительной реабилитации. Об этом сообщил портал NME.
    Фронтмен Metallica впервые покажется на публике после реабилитации

    Группа Metallica была вынуждена отменить несколько концертов осенью 2019 года из-за того, что Хэтфилду потребовалась реабилитация. Сообщалось, что она нужна ему после «борьбы с зависимостью», длящейся много лет.

    После отмены концертов, Джеймс Хэтфилд держался в стороне от любых публичных мероприятий. Свое вынужденное затворничество он намерен прервать 30 января, выступив в автомобильном музее Petersen, который расположен в Лос-Анджелесе.

    Хэтвилд встретится с поклонниками Metallica, а также поучаствует в аукционе. Ценителям музыки и коллекционерам представится возможность приобрести две гитары фронтмена популярной рок-группы.