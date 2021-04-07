Экс-жена Аршавина пожаловалась на проблемы с ногами

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина сообщила, что из-за аутоиммунного некроза она не может ходить. Это неизлечимое заболевание разрушает стенки кровеносных сосудов и ткани организма. Сейчас женщина находится в больнице и без посторонней помощи не может передвигаться.

Казьмина рассказала сайту kp.ru, что пьет и ест через трубочку, сильно похудела и не может вставать с кровати.

«Пролежни на ногах воспалились. Без помощи ходить не могу», — сообщила женщина. Она сообщила, что сначала начался аутоиммунный процесс, а потом случился сепсис. Экс-жена футболиста утверждает, что с этими процессами связаны и ее проблемы с носом. Алиса Казьмина отрицает что делала ринопластику.

«Я тяжело больна и пластику не делала. Меня все устраивало в моем носе… Это всего лишь болезнь. Тяжелая, но болезнь. Не карма, не бумеранг», — женщина.

Мать Аршавина Татьяна Ивановна уверена в обратном. Она утверждает, что Алисе «справедливо дали по носу за все ее выкрутасы».

В конце февраля сообщалось, что Алиса Казьмина вышла из искусственной комы, в которую врачи погрузили ее на четыре дня из-за острого панкреатита.