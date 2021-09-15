Time опубликовал фото принца Гарри и Меган Маркл на обложке нового номера

Журнал Time опубликовал фотографию принца Гарри и его супруги Меган Маркл на обложке свежего номера. Журнал присвоил им звание одних из самых влиятельных людей мира. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Издание составило список 100 самых влиятельных людей мира. В него вошло несколько категорий. Принц Гарри и Меган Маркл попала в список «Икон». В журнале также рассказали и про Билли Айлиш, она оказалась в разделе «Первопроходцы». Список «Титанов» возглавила гимнастка Симона Байлс.

Самой главной артисткой этого года издание назначило Кейт Уинслет. В раздел «Лидеры» попала глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

Также в рейтинг самых влиятельных людей мира попал американский президент Джо Байден и лидер террористической группировки «Талибан»*.

Ранее британская королева Елизавета II решила нанять адвокатов и подать в суд на принца Гарри и его жену Меган Маркл. Причиной для этого послужили постоянные нападки с их стороны на королевскую семью.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.