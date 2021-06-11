«На музыке и сексе отношения не построишь»: Дайнеко рассказала о романе с Воробьевым

Певицу Викторию Дайнеко когда-то связывали романтические отношения с Алексеем Воробьевым. По словам исполнительницы, несмотря на попытки помириться, роман спасти не удалось.

«Бывало такое, что электричество рядом настолько накоплялось, что мы как-то пытались мириться, но все равно. Под электричеством я имею в виду химию и все, что с этим связано. Но на одной музыке и сексе отношения нельзя построить. Нужно хотя бы жить в одном городе, ну желательно», — рассказала Дайнеко в выпуске Youtube-шоу «Алена, блин!».

Она добавила, что относится к тем девушкам, которые хотят детей. Сейчас исполнительница воспитывает дочь Лидию. Ребенок появился в браке с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом.

«Тогда еще, конечно, не было детей, но я этого хотела. А когда ты понимаешь, что у него в приоритете его карьера, то нельзя сказать: „Слушай, давай детей рожать“. У нас разные с ним видения, я не знаю, готов ли он сейчас к детям и семье», — заключила Дайнеко.

Ранее певица объяснила, что ушла из шоу-бизнеса из-за материнства. С Клейманом она развелась в 2017 году.