Знаменитости 07 июня 2023, 11:49 «На мой взгляд, он талантлив, киногеничен и фотогеничен»: звезда 90-х Алена Свиридова — о своем сыне

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Звезда 90-х Алена Свиридова продолжает выступать на сцене, записывать дуэты с модными исполнителями и поет вместе с сыном в шоу «Две звезды» на Первом канале. Журналисты teleprogramma.pro пообщались с артисткой и узнали, как Свиридова оценивает актерские способности сына.

По словам певицы, единственный недостаток у Григория — это его молодость.

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«На мой взгляд, он талантлив, киногеничен и фотогеничен тоже (улыбается). Единственный его недостаток — это молодость. Но этот недостаток, как известно, быстро проходит. Шучу. Недостаток в том смысле, что не всегда ему хватает опыта», — отметила артистка.

Свиридова призналась, что во время исполнения «Случайного вальса» она разглядела в сыне молодого человека из 40-х годов, из той ситуации, о которой шла речь в песне. Григорию, на ее взгляд, удалось прожить эти эмоции искренне.