Он уточнил, что пока не знает точно, куда именно отправят актера. По словам Лукина, все колонии в Чувашии в нормальном состоянии, за ними постоянно следят члены ОНК. Жалоб от заключенных не поступало.

«На каждого выделено ровно по два квадратных метра. Вода у всех есть, в колониях везде тепло. Сырости, влажности в колониях нет», — рассказал он.

Лукин добавил, что по итогам последней проверки одной из колоний выяснили, что у всех одинаковые условия труда, заключенные получают необходимую медицинскую помощь, везде чисто. Кроме того, в колониях организован досуг, а заключенными занимаются психологи.

Ранее СМИ сообщили, что с первых дней пребывания в СИЗО-5 Михаил Ефремов отбывает наказание в ВИП-камере с отдельным санузлом, холодильником и другими удобствами. Кроме того, еду актер получает прямо из ресторанов.