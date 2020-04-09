    09 апреля 2020, 22:45

    На Гуфа написали 3,7 тыс. заявлений за жестокое обращение с животными

    Арина Гудилова

    Рэпером Алексеем Долматовым, выступающим под псевдонимом Гуф, заинтересовалась полиция. Артист выложил фотографию в своем Instagram из кабинета полиции.
    На Гуфа написали 3,7 тыс. заявлений за жестокое обращение с животными

    «Спасибо зоозащитникам за это», — подписал фотографию Гуф.

    Сразу после этого Долматов опубликовал stories, на котором другая собака его облизывает. Видимо этих он хотел показать, как сильно любит животных.

    На Гуфа написали 3,7 тыс. заявлений за жестокое обращение с животными | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    Спустя время Гуф вышел в прямой эфир на котором рассказал, что на него направили 3700 заявлений о жестоком обращении с животными.

    «У полиции закончилась бумага и картриджи для принтера», — сообщил он.

    При этом артист не считает себя виноватым и перед зоозащитниками извиняться не собирается. Однако добавил, что отвезет в Шереметьевский приют для бездомных животных корм.

    На днях Алексей Долматов устроил собачные бои на территории поселка. Артист выгуливал своего пса, когда навстречу к нему выбежали две соседские собаки. Долматов подвел своего питомца поближе и позволил кинуться на соседского золотистого ретривера. Собаки сцепились и грызли друг друга. Все это он транслировал в прямом эфире своего Instagram. Зоозащитники возмутились и призвали всех направлять обращения в полицию.