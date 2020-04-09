На Гуфа написали 3,7 тыс. заявлений за жестокое обращение с животными

«Спасибо зоозащитникам за это», — подписал фотографию Гуф.

Сразу после этого Долматов опубликовал stories, на котором другая собака его облизывает. Видимо этих он хотел показать, как сильно любит животных.

Источник фото: Instagram

Спустя время Гуф вышел в прямой эфир на котором рассказал, что на него направили 3700 заявлений о жестоком обращении с животными.

«У полиции закончилась бумага и картриджи для принтера», — сообщил он.

При этом артист не считает себя виноватым и перед зоозащитниками извиняться не собирается. Однако добавил, что отвезет в Шереметьевский приют для бездомных животных корм.

На днях Алексей Долматов устроил собачные бои на территории поселка. Артист выгуливал своего пса, когда навстречу к нему выбежали две соседские собаки. Долматов подвел своего питомца поближе и позволил кинуться на соседского золотистого ретривера. Собаки сцепились и грызли друг друга. Все это он транслировал в прямом эфире своего Instagram. Зоозащитники возмутились и призвали всех направлять обращения в полицию.