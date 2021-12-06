На Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов

Филиппа Киркорова хотят привлечь к административной ответственности за невыплату множества штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы.

В пресс-службе суда уточнили, что к мировому судье поступило 90 материалов об административных правонарушениях на имя артиста. Все протоколы составлены сотрудниками ГИБДД.

Теперь по каждому из составленных сотрудниками дорожной полиции протоколу шоумену грозит штраф в двукратном размере от невыплаченной суммы, арест на 15 суток или же исправительные работы сроком до 50 часов. Судебные слушания назначены на 14 декабря.

Ранее, в 2020 году, Таганский суд Москвы привлекал Киркорова за то, что тот задолжал деньги за ремонт в своем коттедже. Тогда суд обязал певца выплатить заявителю — ИП Маринину Петру Владиславовичу — 2,3 миллиона рублей и 19,6 тысячи рублей в казну государства — таков был размер пошлины. Также в 2019 году СМИ писали о том, что из-за неуплаты трех штрафов Киркорова внесли в базу Федеральной службы судебных приставов. Директор певца тогда ответил, что по всем счетам артист расплатился.