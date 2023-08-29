«На экран пока рановато». Народная артистка Голубкина рассказала о своем состоянии | 360°

Эксклюзив 29 августа 2023, 16:56 «На экран пока рановато». Народная артистка Голубкина рассказала о своем состоянии Актриса Лариса Голубкина заявила, что чувствует себя нормально РИА «Новости»

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Прошедшая госпитализацию 19 дней назад народная актриса Лариса Голубкина заявила «360», что у нее нормальное самочувствие. Пока к работе возвращаться рано, отметила артистка.

«Состояние нормальное, но на экран еще рановато. Знаете, если бы мне было 25 лет, я бы сказала завтра. А тут посмотрим, как пойдет», — завила Голубкина, отвечая на вопрос, когда ее можно ждать на публике.

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Ранее о госпитализации актрисы стало известно 10 августа. Сама она заявила, что проходит плановое обследование и останется в больнице на несколько дней.

Telegram-канал Baza сообщил, что 17 августа Голубкину доставили в Клинику нервных болезней имени Кожевникова. Врачи ей поставили диагноз энцефалопатия, а после приняли решение о переводе актрисы в оздоровительный комплекс Московской области для продолжения лечения.

Сама Голубкина опровергла эту информацию, уточнив, что находится дома.