Знаменитости 21 декабря 2022, 21:17 «Мы защищаем своих». Симоньян не смогла сдержать слез на вручении премии «Доброе дело» Симоньян не смогла сдержать слез во время выступлений на вручении премии «Доброе дело» РИА «Новости»

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Последние произошедшие в России события изменили страну и сорвали все маски. Люди смогли увидеть, кто для них является настоящим другом, а кто — врагом. Это отметила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на церемонии вручения премии «Мы рядом. Доброе дело». Она призналась, что во время предыдущих выступлений не смогла сдержать слез.

«Ощущение, что мы жили в стране затонированных окон и завешенных зеркал, а сейчас как будто окна все распахнулись, зеркала открылись — и мы увидели всех и каждого. Мы увидели, кто мы сами, кто друг, а кто враг. Мы перестали бояться этой категоричности. Мы перестали бояться этих категорий — „друг“ и „враг“. Самое главное, что мы перестали бояться категорий „патриот“ и „предатель“» — заявила Симоньян.

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По ее словам, все эти вещи стали очень видны. Главред телеканала подчеркнула, что ни один человек с русской душой никогда не примет, что спецоперация может закончиться чем-либо, кроме победы. Дело не в желании завладеть какими-то землями или чем-то еще, а в правде.

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«Мы правы. Мы защищаем своих и боремся с людоедами», — сказала Симоньян.

Церемонию вручения премии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело» в 2022 году посвятили специальной операции на Украине.