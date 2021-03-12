«Мы влюбились друг в друга»: испанская любовница Павла Мамаева раскрыла подробности романа

Испанская любовница футболиста Павла Мамаева Ирен Гарсия рассказала, что не знала о семейном статусе футболиста. Иначе не пошла бы с ним на свидание.

С Мамаевым Гарсия познакомилась в Марбелье. Она отметила искренность футболиста, потому что он рассказал ей, что сидел в тюрьме.

«Я человек традиционных взглядов. Позже мы начали доверять друг другу, он был очень искренен со мной, сказал, что сидел в тюрьме. Павел — настоящий джентльмен, мы влюбились друг в друга», — рассказала девушка в интервью Star Hit.

Гарсия призналась, что была сильно удивлена, когда увидела свои личные данные на странице жены Мамаева Аланы. Она до сих пор не понимает, как это могло произойти. Однако заверила, что ее адвокаты сделают все, чтобы по прибытии в Испанию Мамаева отправилась под суд.

«Никогда ни в чем не обвиняла Павла и не буду этого делать. Остальное очень личное, пожалуй, промолчу», — сказала она.

Алана Мамаева на прошлой неделе рассказала подписчикам, что муж опять ей изменил. Она сразу раскрыла личность девушки. Несколько дней назад жена Мамаева объявила о разводе, уточнив, что она ни на что не претендует и расходиться собирается мирно.