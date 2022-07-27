Запрет на выступления «Руки вверх» в Эстонии не повлияет на деятельность группы. Такое заявление в беседе с «360» высказал концертный директор музыкантов Роберт Погосян.

Он отметил, что из-за пандемии группа и не планировала в обозримом будущем проводить концерты на территории прибалтийской страны.

«За эти два года у нас очень много скопилось концертов, которые переносились. И сейчас мы начали их отрабатывать», — сказал Погосян.

По его словам, в последний раз группа выступала в Эстонии в 2018 году. Тогда на концерт пришли восемь тысяч человек. Также концертный директор «Руки вверх» назвал печальной новость о запрете на выступления в Эстонии.

При этом он заявил, что музыканты не готовы были часто посещать прибалтийскую страну в рамках туров. По его словам, даже во Владивосток коллектив был готов ездить ежегодно.

О запрете на вступления группы «Руки вверх» на территории Эстонии стало известно 26 июля. Власти прибалтийской страны объяснили шаг поддержкой Украины. Об этом сообщил RT.